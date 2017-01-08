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Путин свирепствует. Хакеры сделали подарок ФСБ на рождественские праздники, – блогер

Путин свирепствует. Хакеры сделали подарок ФСБ на рождественские праздники, – блогер
Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал новость о том, что хакеры включили украинский гимн в одном из самых больших торговых центров Москвы.

«ФСБ стоит в позе винницкой колхозницы на свекольном поле, идет интенсивный поиск визиток Яроша и этикеток от конфет «Рошен». Рашистские сайты захлебываются ядом. С Рождеством вас, дорогие «порохоботы» и «порохопилы», с Рождеством «хунта»; с Рождеством негро-арабо-польско-еврейские «бандеровцы» на передовой АТО. С Рождеством «масоно-волонтеры» в тылу. С Рождеством «Кровавого пастора» и «Шоколадного Дракулу». Вместе победим», – прокомментировал Павло Правый.

Отметим, что такой оригинальный подарок украинские хакеры решили сделать российским спецслужбам и лично президенту РФ Владимиру Путина, намекнув на то, что даже в Москве, где на каждом углу по два фсб-шника, невозможно быть уверенным в собственной безнаказанности и защищенности. Ранее подобное включение украинского гимна хакеры практиковали в оккупированном Россией Крыму, чем вызвали положительные отзывы в Украине и негодование в России.
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