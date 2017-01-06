Политолог: Скандальная статья Пинчука была адресована в первую очередь не Порошенко, а Трампу

Известный украинский политолог Евгений Магда считает, что олигарх Виктор Пинчук в своем материале совсем не рассчитывал на то, что администрация президента Украины Порошенко резко поменяет свой курс после того, как услышит мнение миллиардера. Пинчук рассчитывал на то, что его материал дойдет к администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа, который обратит внимание на Пинчука и, возможно, сделает его посредником между США и Украиной.
«Виктор Пинчук и не надеялся на то, что его услышат и поймут в Украине. Я думаю, что его аудитория – это, прежде всего, будущая администрация Дональда Трампа, где он демонстрирует себя как человек, который свою позицию выражает в такой способ. Очевидно, что он, возможно, предлагает себя в качестве посредника, в качестве человека, который способен формировать такое мнение. Давайте не забывать, что Пинчук все-таки достаточно много денег и усилий вложил в формирование своего имиджа образованного олигарха, с высокой степенью интегрированности в западный мир, даже с Кевином Спейси на форуме YES в Киеве. Это все элементы, сигналы, кирпичики образа», – отметил Евгений Магда.
Напомним, накануне Нового года на страницах американского издания The Wall Street Journal появилась статья Виктора Пинчука. Ради установления мира в Украине он предлагает идти на компромиссы с Россией и временно отказаться от перспективы членства в ЕС и НАТО. Также Виктор Пинчук отмечает, что вопрос Крыма не должен стать помехой достижению мира на Донбассе и предлагает провести местные выборы в ОРДЛО.