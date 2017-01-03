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Блогер: Год Петуха уже не раз наказывал Москву, в 2017-ом история повториться

Блогер: Год Петуха уже не раз наказывал Москву, в 2017-ом история повториться
Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в Facebook пишет о том, что не нужно тешить себя иллюзиями о том, что в 2017-ом году Российская Федерация развалиться. По мнению блогера, Запад не даст России распасться, цель Запада – сделать из России Замбию, причем без ядерного оружия или иными словами мирное, нищее государство, которое будет сырьевым придатком мировой экономики.

Павло Правый предлагает сделать небольшой экскурс в историю и вспомнить, что ожидало Россию в год Петуха в предыдущие годы. Так, в 1933 году Сталин дает добро на то, чтобы к власти в Германии пришли нацисты. В 1945 году мировое сообщество уничтожило нацизм. В 1957 году в СССР произошел государственный переворот Хрущева и Жукова, которые сбросили большинство Президиума ЦК, которое хотело освободить с должности Хрущева. В 1969 году издано официальное заявление правительства КНР, которая объявляла 1,5 миллиона кв. км советской территории такой, что принадлежит Китаю. Этот документ до сих пор действителен. Некоторые политологи считают, что именно с принятием этого документа Китаем надо отсчитывать начало распада России. В 1981 году начался масштабный кризис не только в СССР, но во всем «социалистическом лагере». Начало развала коммунистической системы мира. В 1993 году президент РФ Борис Ельцин осуществляет военный переворот, расстреляв из танков большинство в Государственной думе и установив тайную власть выходцев из КГБ. Начало перевода РФ на рельсы рашизма. В 2005 году начался выход Украины из-под контроля Москвы.

«Что ждет Россию в 2017 году пока остается загадкой, но очень интересен этот год Петуха, особенно в истории СССР и Российской Федерации, вам не кажется?», – подытожил блогер.
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