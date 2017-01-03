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Блогер: россияне продолжают врать и издеваться над пленными, также, как и при Петре Первом

Блогер: россияне продолжают врать и издеваться над пленными, также, как и при Петре Первом
Известный украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко на своей странице в Facebook пишет о том, что нынешняя Россия практически нечем не отличается от той, что была при царе Петре Первом. По словам Вовнянко, с самого детства из литературы мы черпали информацию, что Полтавская битва была чуть ли не примером благородного рыцарского отношение победителей к побежденным, вспоминается банкет Петра Первого со шведскими генералами сразу по окончанию битвы, тосты Петра за «своих учителей», памятник шведским воинам на Полтавском поле.

Блогер обращает внимание на том, что это очередной миф истории России. «Слушая легенду – удивляешься, а узнав подробности – ужасаешься. Только задумайтесь, как должен выглядеть тот самый пир царя Петра со шведскими генералами прямо на поле битвы? Вокруг пепелище, вонь от трупов, стоны, крики... По оценкам исследователей за стенкой царского шатра уже застывали или умирали в муках около 9 тысяч человек с обеих сторон. Еще не убраны были все раненые, в том числе – офицеры-дворяне, а тут – прямо на земле гости поднимают бокалы, закусывают, царь произносит тост», – отметил Дмитрий Вовнянко.

По его словам, прошли столетия и в наши дни «ученики Петра Первого» устраивают «парад позора», который организовали террористы «ДНР» нашим пленным в Донецке. «Ватаги сепаратистов могут считать себя верными наследниками Петра. Пленных шведов тоже сначала прогнали через такой же марш в Киеве, наверное, чтобы новость об этом дошла до поляков, потом так же их прогнали по улицам Москвы, чтобы похвастаться и показать мятежным боярам кого только что победил их царь. И только потом пленных шведов рассовали по Уралах, Сибирях и других экзотических местах», – подытожил журналист.
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