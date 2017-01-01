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Эксперт: 2016-ый год был годом первых успешных реформ

Эксперт: 2016-ый год был годом первых успешных реформ
Известный украинский политический эксперт Тарас Черновил на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что прошлый 2016-й год был очень дискомфортным, тяжелым морально. В то же время эксперт отмечает, что нельзя верить вранью «Ольгинсих комментаторов» и их подпевал, которые в один голос заявляют, что 2016-й был самым страшным – вспомните 2014-й, когда мы могли потерять страну, не был тяжелыми – вспомните 2015-й, когда мы все обеднели и едва не потеряли надежду.

По словам Тараса Черновила, прошлый год должен зафиксироваться в воспоминаниях, как год первых успешных реформ, успехов борьбы со злом, еще хрупких, но уже ростков завтрашнего благополучия. «Не потерпели мы поражения в войне, нарастили мышцы и сохранили друзей... А психологически было очень трудно. Какая-то усталость от 2016-го перешла и в новый 2017-й. Может потому, что подлость полезла из всех дыр, может потому, что мы не ожидали, что той сволочи так много и так тяжело дышать одним с ней воздухом», – прокомментировал эксперт.

Тарас Черновил спрогнозировал, что не стоит ожидать, что все это моментально исчезнет 1 января, но все же хорошо, что 2016-й – этот «год триад шестерок» уже закончился.
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