Российский журналист: Сочувствие, говорите? А вы подумайте, кто летел в том самолете в Сирию

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Известный российский оппозиционный журналист и блогер Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook предложил своим подписчикам задуматься, стоит ли проявлять сочувствие к экипажу в пропавшем без вести российскому самолету, следовавшему в Сирию.По словам Аркадия Бабченко, может ли быть сочувствие к 80 штатным сотрудникам Министерства обороны, которые опустив голову, выполняли приказы «поехавшей головой недоимперии», президент которой устроил в соседней стране Сталинград и Курскую дугу, где не пожалел ни детей, ни женщин. Теперь вот те же беспрекословные исполнители воли «недоимперии» летели Сирию поднимать дух российских летчиков, чтобы придать им сил и уверенность перед очередной бомбежкой мирных кварталов Алеппо.Также Бабченко задается вопросом, как можно проявлять сочувствие к пропагандистам «Первого канала» и «Звезды», которые сочинили не один сюжет про фашизм, хунту, распятие детей. «У меня не может быть сочувствия по одной простой причине, что люди, летевшие в самолете, летели поддержать смерть и убийства. Возникает только одна мысль – теперь в зомбоящике станет на чуточку меньше лжи, ведь команда пропагандистов потеряла девять единиц врунов», – подытожил журналист.