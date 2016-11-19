Желая вернуться в СССР, старики отняли будущее у молодежи – блогер

Переселенка из города Свердловск Луганской области Ирина Камурова в своем блоге для «Крым.Реалии» рассказала о том, как живется людям пожилого возраста в «ЛНР», сообщает replyua.net. Она вспомнила, что пенсионеры в 2014 году ходили на «референдум», хотя они до конца и не понимали сути вопросов в бюллетене. Все ожидали, что новая «власть» быстро наведет порядок и освободит самопровозглашенные республики от «бандеровцев» и «хунты» из Киева.
А сейчас все эти бабушки, когда-то проклинавшие украинскую власть, едут на подконтрольную Киеву территорию, чтобы там получить пенсионные выплаты, хотя для этого приходится преодолевать большие трудности. В ответ на вопрос, не странно ли, что они вовсю ненавидят украинскую власть, хотя именно она начисляет им пенсии, пожилые люди говорят, что им совершенно без разницы, кто платит, даже если это будет сам Обама.
Множеству пенсионеров приходится на мизерные доходы еще содержать детей и внуков, так как у тех нет возможности найти работу. Хотя и на войну в ряды «ЛНР» они не спешат отправляться. По мнению Камуровой, старшее поколение не может понять, что поддержав новую «власть» и желая возвращения в СССР, они лишили молодое поколение перспективы на будущее.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Казанський: коло шизофренії на Донбасі замкнулось