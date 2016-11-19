Смешно смотреть на потуги Саакашвили, который выставляет себя «главным врагом Путина» - блогер

Общественный активист и блогер Карл Волох считает, что Михаил Саакашвили буквально выпрыгивает из штанов, дабы доказать, что именно он сегодня враг № 1 для президента РФ. Тем самым экс-губернатор Одесской области пытается доказать, в первую очередь, украинцам, что он весомая фигура в мировой политике, раз сам Путин мечтает ликвидировать грузинского борца со злом.
Карл Волох подчеркивает, что напрасно Саакашвили пытается кого-то одурачить, ведь не из-за него Путин лишился теплого насиженного места в «Большой восьмерке», не из-за Михо хозяин Кремля получил совершенно губительные санкции и, как результат, мощнейший кризис, кучу антироссийских резолюций и отчетливую перспективу Гааги и прочих международных судов. Как кость в горле для Путина Порошенко, Яценюк, Аваков, но уж никак не Саакашвили, отмечает блогер.
По мнению Карла Волоха, также не менее смешно выглядит, то, что Саакашвили ставит под сомнение план «Шатун». «Не обязательно быть работником спецслуслужб Украины, чтобы понять, что Россия даже не пытается скрыть своего желания подорвать экономику Украины. Именно ради этого введено фактическое эмбарго на украинские товары, сократившее на четверть наш экспорт. И нет сомнения, что на первом месте для Путина стоят досрочные выборы и формирование в новоизбранном парламенте коалиции, основой которой будут Оппоблок и Батькивщина», – считает активист.
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