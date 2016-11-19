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Доки Рабінович і Тимошенко організовували пікети, українські військові успішно випробували «сюрприз» для Путіна

Доки Рабінович і Тимошенко організовували пікети, українські військові успішно випробували «сюрприз» для Путіна
На думку українського блогера Павла Правого, за збігом обставин в останні дні в Україні різні люди по-своєму використовували свій час для України. Так, коли в Києві проплачені на московські гроші пенсіонери під керівництвом Рабіновича, Тимошенко і Савченко вимагали дострокових виборів, а сама Тимошенко за наказом Віктора Медведчука і під надзором його бодігардів намагалася проштовхнути початок якогось імпічменту, українські військові та інженери на відмінно випробували нову тактичну ракету «Вільха».

За словами блогера, на одному з полігонів українські військові та інженери провели чергове успішне випробування тактичної ракети «Вільха», яка розробляється на заміну старих «Точка-У». Через секретність проекту, подробиць немає, однак відомо, що «Вільха» подолала 60 км й успішно знешкодила ціль. При цьому, кругове відхилення склало не більше ніж 50 метрів. Для порівняння у «Точки-У» відхилення сягало 250 метрів. Планується, що після доведення та вдосконалення конструкції, ракета «Вільха» піде у виробництво і вже за півтора року надійде на озброєння ЗСУ.
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