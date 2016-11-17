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Кремль прошел три стадии желания с Крымом – Казарин

Кремль прошел три стадии желания с Крымом – Казарин
Обозреватель «Крым.Реалии» Павел Казарин пишет, что он постоянно читает ленту новостей, и уже отвык, что в ней много материалов о жизни в Крыму. Об этом сообщает replyua.net. Журналист даже предположил, что в своих желаниях Кремлю пришлось пройти через три стадии.

Суть первой состояла в том, что в новостях о Крыме нужно говорить. И чем больше, тем лучше. В принципе, пишет Казарин, за этим можно было наблюдать в феврале и марте 2014 года, когда Москва была совершенно уверенна в том, что российский триколор на полуострове быстро признают. Но после этого пришлось испытывать чувство разочарования, так как в принятой Резолюции ООН четко подтверждается территориальная целостность украинского государства.

После этого последовал период определенного затишья, связанный с вытеснением активной фазы военных действий на Донбассе полуостров остался вне внимания. Стоит отметить, что это имело место как со странами Запада, так и с Украиной, не успевающей уделять своей аннексированной территории необходимое внимание. Да и в самом Кремле, из-за крайне непростой ситуацией в экономике, о Крыме позабыли.

Сейчас наступил третий этап: возобновления освещения Крыма в новостях. К тому же, это происходит сразу, по двум фронтам. Первый из них – это деятельность западных институтов (прокуратуры при Международном уголовном суде, промежуточный отчет которой вышел в ноябре), а второй – возвращение Крыма в российские СМИ в связи с обсуждением деятельности «украинских диверсантов», которых ФСБ постоянно замечает на полуострове.
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