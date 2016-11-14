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Общественный деятель задала Авакову три вопроса касаемо Анастасии Деевой

Общественный деятель задала Авакову три вопроса касаемо Анастасии Деевой
Блогер Обозревателя из Одессы Зоя Казанжи прокомментировала пост главы МВД Украины Арсена Авакова, в котором он защитил назначение Анастасии Деевой своим заместителем по интеграции, сообщает replyua.net. Не прошло двух дней, и данное назначение, а также сама личность Деевой стали предметом бурного обсуждения. Суть риторики Авакова заключается в том, что общественность мало что понимает в назначениях, что все процедуры были полностью соблюдены, в конкурсе нет никакой потребности, и что стаж – это далеко не самое главное, так как министр внутренних дел может кого угодно назначить своим заместителем. Зоя Казанжи, прочитав пост Авакова, задала ему три вопроса.

Суть первого заключалась в том, что на сайте МВД Украины по сегодняшний день отсутствует какая-либо информация о Деевой. Блогер удивляется, что с 26 числа прошлого месяца никто не нашел времени, чтобы внести соответствующую информацию о заместителе министра.

Второй вопрос, заданный Казанжи, касается отсутствия каких-либо объяснений касаемо биографии Анастасии Деевой с наличием десятилетнего стажа и трех гражданско-правовых договоров в МИДе? Возможно, пишет блогер, все дело в том, что информацию в течении выходных никто не корректировал.

И, наконец, третий вопрос, который Зоя Казанжи задала Арсену Авакову, звучит так: «По какой причине кадровое назначение Деевой Кабмин рассматривал как информацию с «ограничительным доступом», несмотря на нормы Регламента. К тому же, в ходе его рассмотрения видеотрансляцию прервали.
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