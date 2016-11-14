Общественный деятель задала Авакову три вопроса касаемо Анастасии Деевой

Блогер Обозревателя из Одессы Зоя Казанжи прокомментировала пост главы МВД Украины Арсена Авакова, в котором он защитил назначение Анастасии Деевой своим заместителем по интеграции, сообщает replyua.net. Не прошло двух дней, и данное назначение, а также сама личность Деевой стали предметом бурного обсуждения. Суть риторики Авакова заключается в том, что общественность мало что понимает в назначениях, что все процедуры были полностью соблюдены, в конкурсе нет никакой потребности, и что стаж – это далеко не самое главное, так как министр внутренних дел может кого угодно назначить своим заместителем. Зоя Казанжи, прочитав пост Авакова, задала ему три вопроса.
Суть первого заключалась в том, что на сайте МВД Украины по сегодняшний день отсутствует какая-либо информация о Деевой. Блогер удивляется, что с 26 числа прошлого месяца никто не нашел времени, чтобы внести соответствующую информацию о заместителе министра.
Второй вопрос, заданный Казанжи, касается отсутствия каких-либо объяснений касаемо биографии Анастасии Деевой с наличием десятилетнего стажа и трех гражданско-правовых договоров в МИДе? Возможно, пишет блогер, все дело в том, что информацию в течении выходных никто не корректировал.
И, наконец, третий вопрос, который Зоя Казанжи задала Арсену Авакову, звучит так: «По какой причине кадровое назначение Деевой Кабмин рассматривал как информацию с «ограничительным доступом», несмотря на нормы Регламента. К тому же, в ходе его рассмотрения видеотрансляцию прервали.
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