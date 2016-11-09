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Павел Казарин: Ключи от мира не в руках Украины

Павел Казарин: Ключи от мира не в руках Украины
Глупость политика несет большую опасность, чем его подлость, так как во втором случае можно сделать очень много зла для своей страны. Как передает replyua.net, об этом для «Крым. Реалии» пишет Павел Казарин. По его словам, он рассуждает на эту тему всегда, когда некоторые украинские парламентарии призывают отказаться от оккупированных территорий своей страны.

На формальном уровне сторонники референдумов настаивают на усталости Украины от находящихся под оккупацией территорий, и что результатом реинтеграции может стать уже сейчас проявляющийся консенсус в пределах страны. Нередко можно услышать, что, отказавшись от Крыма и Донбасса, Украина получит целостность государственной границы и станет лучше сотрудничать с международными организациями. Наконец, некоторые говорят, после завершения войны уже нельзя будет связывать медленные процессы евроинтеграции наличием замороженных конфликтов и территориальными претензиями.

Все эти заявления, пишет Казарин, вообще не имеют никакого смысла, так как от них украинские проблемы не решаются, а только усугубляются.

Безусловно, понять граждан, заявляющих об усталости от войны можно. Но нужно смотреть на вещи реалистично: не Киев располагает ключами от мира, а Москва. Украинская сторона может сделать всего один шаг к миру, и он заключается в капитуляции. В завершении, Павел Казарин делает вывод, что если Украина на такой сценарий не будет идти, нужно понимать, что на легкие решения рассчитывать не нужно.
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