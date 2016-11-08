Евгений Рыбчинский о квотах на украинскую музыку: все не так, как у людей

В таком унитарном государстве, как Украина, в котором более 70% населения представляют титульную нацию, сложившаяся ситуация с квотами – ни что иное, как унижение. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге для Обозревателя пишет Евгений Рыбчинский. Он привел пример Франции и Германии, где живет не один миллион людей турецкой и арабской национальности, все 100 % эфира ведутся на национальном языке. А в Украине все не так, как у людей. Блогер считает, что и сегодня Украина не вышла из российского информационного рабства СМИ, владельцами которых являются российские олигархи. У них нет никакого интереса в том, чтобы развивались украинская культура, национальный театр, пан-украинский шоу-бизнес и так далее. Нынешние СМИ продолжают выполнять миссию навязывания гражданам Украины «русского мира». А Национальный совет с телевидения и радиовещания занял безразличную позицию.
В своем посте Рыбчинский подчеркивает, что в данном случае квоты – это фактически единственный способ украинизировать теле- и радиоэфир. Нет никакого смысла обманывать людей и заявлять, что качество российского продукта выше украинского. Для опытного слушателя российская попса будет звучать совершенно нафталиновой по сравнению с тем, что крутят на американских и европейских радиостанциях.
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