валюта
СпецтемаМайя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой

Евгений Рыбчинский о квотах на украинскую музыку: все не так, как у людей

Евгений Рыбчинский о квотах на украинскую музыку: все не так, как у людей
В таком унитарном государстве, как Украина, в котором более 70% населения представляют титульную нацию, сложившаяся ситуация с квотами – ни что иное, как унижение. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге для Обозревателя пишет Евгений Рыбчинский. Он привел пример Франции и Германии, где живет не один миллион людей турецкой и арабской национальности, все 100 % эфира ведутся на национальном языке. А в Украине все не так, как у людей. Блогер считает, что и сегодня Украина не вышла из российского информационного рабства СМИ, владельцами которых являются российские олигархи. У них нет никакого интереса в том, чтобы развивались украинская культура, национальный театр, пан-украинский шоу-бизнес и так далее. Нынешние СМИ продолжают выполнять миссию навязывания гражданам Украины «русского мира». А Национальный совет с телевидения и радиовещания занял безразличную позицию.

В своем посте Рыбчинский подчеркивает, что в данном случае квоты – это фактически единственный способ украинизировать теле- и радиоэфир. Нет никакого смысла обманывать людей и заявлять, что качество российского продукта выше украинского. Для опытного слушателя российская попса будет звучать совершенно нафталиновой по сравнению с тем, что крутят на американских и европейских радиостанциях.

Горячая тема: Портников объяснил, почему ушел Саакашвили
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
  
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
07 ноя 2016
12720

Первой "жертвой" е-декларирования стал глава фракции "БПП "Солидарность", - журналисты

Журналисты издания «Сумские дебаты» провели расследование, в результате которого удалось установить, что начальник управления молодежи и спорта Сумской областной государственной администрации и глава

07 ноя 2016
7837

Соцсети активно обсуждают необычные конструкции в московском парке

Российский журналист Александр Сотник прокомментировал фото необычных конструкций, расположенных в Москве, очень напоминающих характерные атрибуты публичных казней. Фотографии были опубликованы в


Свежие новости

Лавров заявил о большой «заинтересованности» РФ в решении конфликта на Донбассе

Нусс: и я был в числе тех, кто питал иллюзии

Евгений Рыбчинский о квотах на украинскую музыку: все не так, как у людей

В Госдуме планируют запретить денежные переводы в Украину

Госстат обнародовал реальные цифры по инфляции в Украине

Путін хоче стягувати податки з зарубіжних Інтернет-магазинів

«Борисполь» стал одним из самых быстроразвивающихся аэропортов Европы

Детективи НАБУ затримали колишнього посадовця "Електроважмашу"

Журналист: американцы должны голосовать не за Клинтон, а против Трампа

Тарас Высоцкий о прогнозируемом подорожании продуктов

Словения и Украина подписали важный меморандум

СБУ почала розслідувати ймовірність прослуховування журналістів УП

Эксперт: Саакашвили начнет войну против всех

Порошенко висловився двояко щодо відставки Саакашвілі

Я не збираюся відмовлятися від своїх слів! - Парубій щодо звинувачень проти Медведчука

Гаврилюк: в ВСУ наблюдается дефицит белья, теплых курток и шапок

Какие телеканалы предпочитают смотреть украинцы?

Новини з зони АТО за минулу добу (7.11.16)

Оккупированный Крым продолжает торговлю с Украиной

Парубій програв суд Медведчуку

 Новости за день