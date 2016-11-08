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Алексей Давиденко: различие работы политиков на камеру и на результат

Алексей Давиденко: различие работы политиков на камеру и на результат

В своем новом посте в социальной сети Фейсбук блоггер Алексей Давиденко размышляет о том, как одни политики стараются работать тихо, чтобы ее результаты ощутили простые граждане, а другие прибегают к громкому пиару, но так и не добиваются изменений. Как передает replyua.net, эксперт подчеркивает, что можно пойти по пути Саши Боровика, который ушел из занимаемой должности достаточно громко и ничего толком не сделал. Есть и другой путь, который выбрал Нефьодов – продолжить работу, при этом не сидеть сложа руки, а провести серьезную работу над титаническими изменениями в законодательной сфере, которые будут безвозвратными.

Также, продолжил Давиденко, можно взять пример из Михаила Саакашвили, который ничего не сделал и громко ушел из должности главы Одесской ОГА. Но есть еще и пример Резниченко, который пришел на родину Привата, внедрил массу самых новых технологий и, без никакой показухи, сделал множество хороших дел для области, которые много лет будут вспоминать.

Как в первом, так и во втором случае, помехой для работы государственных деятелей могут стать подставные и ненадежные люди, к тому же, не стоит забывать о существующих схемах, большой политике и маленьких особенностях. Однако, пишет Алексей Давиденко, у одних приоритетом является работа на результат, а у вторых – показуха перед камерой.



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