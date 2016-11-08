валюта
СпецтемаМайя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой

Грузинский журналист просит Саакашвили уйти из украинской политики

Грузинский журналист просит Саакашвили уйти из украинской политики
Если Михаил Саакашвили примет решение пойти в большую украинскую политику, это будет его большой ошибкой. Как сообщает replyua.net, такую точку зрения в своем блоге для сайта «Обозреватель» высказал журналист из Грузии Тенгиз Аблотия. Он считает, что согласие занять должность губернатора Одесской ОГА было первой ошибкой Саакашвили, из-за чего в некоторой мере снизилась его репутация и уменьшилось количество сторонников. В Одессе сильно разочаровались экс-президентом Грузии. И его ли это вина, или украинская система создана так, что какие-либо изменения не представляются возможными – судить не нам, считает Аблотия.

Сейчас, продолжил грузинский журналист, Саакашвили рискует допустить еще одну ошибку – пойти в киевскую политику, так как там его шансы еще ниже. Лучше всего для него будет заняться наукой или бизнесом.

«Чем начинают заниматься президенты в отставке? То же самое должен сделать и Саакашвили. Грузинские политики тоже должны уметь уходить. Украина - это очень дружеское, братское и близкое, но все-таки чужое государство. И мы не должны в него лезть. Украину нужно оставить украинцам», - сделал вывод Тенгиз Аблотия.

Горячая тема: Портников объяснил, почему ушел Саакашвили
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
  
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
07 ноя 2016
9676

Первой "жертвой" е-декларирования стал глава фракции "БПП "Солидарность", - журналисты

Журналисты издания «Сумские дебаты» провели расследование, в результате которого удалось установить, что начальник управления молодежи и спорта Сумской областной государственной администрации и глава

07 ноя 2016
6834

Соцсети активно обсуждают необычные конструкции в московском парке

Российский журналист Александр Сотник прокомментировал фото необычных конструкций, расположенных в Москве, очень напоминающих характерные атрибуты публичных казней. Фотографии были опубликованы в


Свежие новости

Польша и страны Балтии – реальные союзники Украины – Кирилл Сазонов

Захарченко замахнулся на «нормандскую четверку»

У Трампа заявили, что он одержал победу в Нью-Гэмпшире

Манн: привлекатель иностранных инвестиций и великий реформатор

Алексей Давиденко: различие работы политиков на камеру и на результат

Орешкин дал свою оценку начавшимся выборам в США

Почему крупный бизнес Донецка против повышения минимальной зарплаты – мнение Кирилла Сазонова

Дипломат: цель Путина – развал Евросоюза

Выборы начались: в двух населенных пунктах проголосовали за Клинтон

Эксперт: после деклараций уровень доверия к власти пробьет дно

В Украине должны появиться нормальные дороги

Грузинский журналист просит Саакашвили уйти из украинской политики

Reuters дает прогноз по результатам выборов

Сотник: развал России уже неминуем

Кто займет место Саакашвили?

Александр Сотник о значении сегодняшних выборов в США

Кравчук: логика дивных россиян зашкаливает

Пономарь: важные новости президентской недели

Портников: пост для тех, кто приезжает и учит нас жизни

В соцсетях обсуждают «путинские шоколадки», - фото

 Новости за день