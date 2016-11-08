Грузинский журналист просит Саакашвили уйти из украинской политики

Если Михаил Саакашвили примет решение пойти в большую украинскую политику, это будет его большой ошибкой. Как сообщает replyua.net, такую точку зрения в своем блоге для сайта «Обозреватель» высказал журналист из Грузии Тенгиз Аблотия. Он считает, что согласие занять должность губернатора Одесской ОГА было первой ошибкой Саакашвили, из-за чего в некоторой мере снизилась его репутация и уменьшилось количество сторонников. В Одессе сильно разочаровались экс-президентом Грузии. И его ли это вина, или украинская система создана так, что какие-либо изменения не представляются возможными – судить не нам, считает Аблотия.
Сейчас, продолжил грузинский журналист, Саакашвили рискует допустить еще одну ошибку – пойти в киевскую политику, так как там его шансы еще ниже. Лучше всего для него будет заняться наукой или бизнесом.
«Чем начинают заниматься президенты в отставке? То же самое должен сделать и Саакашвили. Грузинские политики тоже должны уметь уходить. Украина - это очень дружеское, братское и близкое, но все-таки чужое государство. И мы не должны в него лезть. Украину нужно оставить украинцам», - сделал вывод Тенгиз Аблотия.
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