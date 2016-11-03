Блогер: Вместе с Поповым умерла целая эпоха. Советская

Как передает replyua.net, по мнению блогера, Олег Попов – это воплощение не только советской системы, которую сейчас принято называть «совком». Судьба Олега Попова – это судьба русского народа. Отношение власти к народу. В судьбе Солнечного Клоуна, как в зеркале отразилось безобразное рыло советско-коммунистической власти, той системы, по которой скучает Путин и которую изо всех сил пытается вернуть.
По словам, Павла Правого, Олег Попов – это человек, который принес СССР миллионы долларов за 40 лет выступлений, в том числе за рубежом, а в начале 90-х годов известный клоун стал нищим. В буквальном смысле этого слова. Все накопления Олега Попова «сгорели» в «Сбербанке». Попова выбросили из цирка на мизерную пенсию. Чтобы не умереть с голоду, Народный артист СССР, кавалер ордена Ленина и трех орденов Трудового Красного Знамени, гений, который внесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самый смешной клоун всех времен, вынужден был собирать пустые бутылки по помойкам. Так бы и погиб Солнечный Клоун, как тысячи других стариков, если бы дочь не забрала его в Германию. Там и жил гений цирковой арены последние 24 года, ни разу не посетив России. Выступал, теперь уже перед европейской публикой.
«В нынешней России принято гордиться тем, что именно «русские» в одиночку победили нацизм в 1945-м. Россияне рисуют на машинах надменное «Можем повторить». Наверное, гордости и тщеславия большим российским ура-патриотам придаст то, что их бывший любимец последние 25 лет выступал именно перед немцами под сценическим псевдонимом «Счастливый Ганс», - отметил Павло Правый.
В Россию Олег Попов вернулся только в 2015 году. Его пригласили на открытие «Цирка Чинезелли» в Санкт-Петербурге ученики, которые помнят и уважают Солнечного Клоуна. Правительство РФ тоже вспомнило комика, наградили почетной грамотой. Присвоить звание Заслуженного артиста Российской Федерации не получилось, наверное, не заслужил его Олег Попов.
«И вот теперь, после смерти в России похоронят Олега Попова не в родном Подмосковье, а в Германии. Так пожелали жена и дочь. Очевидно, это и есть настоящая оценка степени «патриотизма» нынешней российской власти, которая сделала из Попова на старости лет Счастливого Ганса», – резюмировал блогер.
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