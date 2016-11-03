Блогер пояснив, чому Путін, виплигуючи зі штанів, намагається оперативно прокласти газовий шлях в обхід України



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«Довгий час мені здавалося, що справа лише в великодержавних понтах і бажанні будь-яким способом принизити українців. Але це, ймовірно, не головна причина», – зазначив Карл Волох.



За словами активіста, сьогодні у чекістів є чітке розуміння, що раніше чи пізніше міжнародні суди винесуть за українськими позовами рішення проти Росії на десятки і сотні мільярдів «зелених». Так, скажімо, вердикт Стокгольмського арбітражу щодо транзиту прозвучить вже навесні. І все упреться у виконання цих рішень. Для прикладу варто згадати, що акціонерам ЮКОСа вже присудили понад 50 мільярдів, які «Чекістан» платити не збирається, а примусово вдається стягнути вкрай незначні суми.



Карл Волох наголошує, що сам факт проходження через українську територію головної російської газової труби спрощує для України це завдання багаторазово. Так що, одним із головних завдань української дипломатії стає запобігання будь-яким спробам будувати обхідні газопроводи, а розвідка повинна відстежувати і оприлюднювати неминучу при чекістському веденні справ корупцію європейських чиновників, які приймають відповідні рішення.



Горячая тема: Первая раскачка от Путина пошла. Ориентируются на 4 ноября Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Як передає replyua.net , всупереч економічній логіці і не кривлячись від багаторазових публічних ляпасів на цій ниві від більшості європейських країн Путін все одно посилено штовхає будь-які «потоки» в обхід України. На думку громадського активіста Карла Волоха, президент РФ просто перебуває в передчутті багатомільйонних вироків міжнародних судів і допоки газові магістралі Росії пролягають через Україну не виконувати їх він не зможе.«Довгий час мені здавалося, що справа лише в великодержавних понтах і бажанні будь-яким способом принизити українців. Але це, ймовірно, не головна причина», – зазначив Карл Волох.За словами активіста, сьогодні у чекістів є чітке розуміння, що раніше чи пізніше міжнародні суди винесуть за українськими позовами рішення проти Росії на десятки і сотні мільярдів «зелених». Так, скажімо, вердикт Стокгольмського арбітражу щодо транзиту прозвучить вже навесні. І все упреться у виконання цих рішень. Для прикладу варто згадати, що акціонерам ЮКОСа вже присудили понад 50 мільярдів, які «Чекістан» платити не збирається, а примусово вдається стягнути вкрай незначні суми.Карл Волох наголошує, що сам факт проходження через українську територію головної російської газової труби спрощує для України це завдання багаторазово. Так що, одним із головних завдань української дипломатії стає запобігання будь-яким спробам будувати обхідні газопроводи, а розвідка повинна відстежувати і оприлюднювати неминучу при чекістському веденні справ корупцію європейських чиновників, які приймають відповідні рішення.