Береза: Россия может только использовать украинцев

В блоге на Обозревателе нардеп Борислав Береза пишет о том, что, если бы он, или, к примеру, Логвинский, полетели бы в Москву, их бы стразу арестовали, как и Арьева, как и Ирину Геращенко, однако Надя Савченко уже там, информирует replyua.net.
По словам Березы, любого члена украинской делегации в ПАСЕ после приезда в Россию сразу арестуют, но они и не собираются ездить в Мордор, поскольку не хотят давать новых заложников Москве. «Савченко тоже не надо было ехать в Россию. Кремлю нужны украинцы в РФ только для своих игрищ, и наших граждан в России используют, как захочется. Если украинца пускают на территорию России, значит, его будут использовать», отметил нардеп.
Кроме того, Береза пишет о том, что использовать могут по-разному, но это уже другой вопрос. «Для каждого украинца Россия стала запретной территорией. Это уже пора запомнить, и к этому нужно привыкать. Нельзя врагу давать козыри, а то, что этот враг коварный и подлый, всем уже давно понятно», подчеркнул Береза.
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