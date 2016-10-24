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Андрій Цаплієнко: На передовій в Мар'їнці – близнюки Валік та Віталік Тихенки дають «прикурити» ворогу

Андрій Цаплієнко: На передовій в Мар'їнці – близнюки Валік та Віталік Тихенки дають «прикурити» ворогу
Брат за брата. На передовій в Мар'їнці несуть службу рідні брати, близнюки. Валентин та Віталій Тихенко. За словами воєнного кореспондента Андрія Цаплієнка, який поділився історією про братів в Facebook, братів важко не сплутати, адже схожі, як дві краплі води, цитує журналіста replyua.net.

«Обличчя, голос, статура – все ніби одне на двох! І героїзму теж вистачає, не одного разу вже відбивали атаки терористів. На всю сім'ю великий героїзм. До Віталіка приєднався і його син Дмитро. Не міг залишити без догляду ані батька, ані дядька, коли Україна в небезпеці. Так що не тільки брат за брата, а й син за батька», – написав Андрій Цаплієнко в Facebook.

За словами воєнкора, немає жодних сумнівів: з такими людьми Україна переможе і стане успішною країною. «Коли війна за незалежність та європейське майбутнє стає сімейною справою – перемога обов’язково буде за нами», – резюмував Цаплієнко.

Самі ж хлопці-захисники говорять, що сумують за домом, за рідними мама та дружинами, але вони на Донбасі саме заради них, заради їх спокою та безпеки. Запевнили, що ворога ні на йоту далі вглиб України не пропустять.

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Андрій Цаплієнко: На передовій в Мар'їнці – близнюки Валік та Віталік Тихенки дають «прикурити» ворогу

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