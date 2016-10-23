Олешко: Не такі страшні кремлівські гниди, як власні воші, які плигають в Україні

Як передає replyua.net, відомий український блогер Мирослав Олешко пропонує задуматися, наскільки риторика наших політиків і популярних медійних персон схожа на риторику сепаратистів, ватників і проплачених кремлівських активістів. Відразу виникає питання: а ці наші «патріоти», які так сильно матюкають Президента і уряд – дурні ідіоти або продажні кремлівські агенти? Кожен висновок може зробити сам, проаналізувавши випади братії шоуменів.
На думку Мирослава Олешко, риторика Савченко, Ляшка, Тимошенко, різних націоналістів аля Степана Хмари, Парасюка, Балашова, Донія та інших повністю збігається з риторикою Кисельова, Аксьонова, Захарченка, Шарія, Плотницького, Монтян та інших путінських виродків.
«Президент Порошенко, Гройсман, Яценюк, Турчинов, Аваков – ці люди для Кремля, як кістка в горлі та ціль № 1. І саме їх в один голос матюкають як наші «патріоти», так і путінські вороги. Теж саме і зі ЗМІ. Як українські ЗМІ і українські журналісти, так і російські ЗМІ і журналісти шукають будь-яку фейкову можливість для того, щоб роздути чергову «зраду», чергову помилку київської влади для зловтіхи», – вважає блогер.
Щоб не бути голослівним Мирослав Олешко пропонує звернути увагу на досить відому людину, яка називає себе дослідником, вченим, соціологом. Олег Соскін – якщо читати його сторінку в Фейсбуці, то можна впевнено сказати, що він хворий на всю голову нацист. Він постійно ставить акцент на єврейської національності Президента Порошенка і навіть постить новини чотирьохрічної давності, видаючи їх за новини 2016 року, аби зганьбити Петра Порошенка. Також постить статті сепарші Монтян, Балашова, з якого робить головного економіста країни, хоча і сам Балашов дружить з Монтян і постить новини з сайту сепаратистського «Новоросії».
«У той же час Соскіна постійно запрошують на ефіри українських телеканалів, представляючи його розумним, просунутим експертом. І він, як і багато інших «патріотів» робить акцент на слові «Вальцман». Так само називають Порошенка і сепаратисти», – зазначив Олешко.
Він наголошує, що головна мета Кремля – це прибрати з поста Президента України Порошенка і поставити замість нього Юлію Тимошенко, прибрати з поста міністра МВС України Авакова, з поста Прем'єр-міністра Гройсмана. Ну а далі за звичною схемою провести перевибори до Верховної Ради і замість Блоку Петра Порошенка і Народного фронту разом з активістами революції Гідності і Майдану впихнути Опозиційний блок і Батьківщину в більшому складі, тим самим припинити проведення реформ в Україні.
«Так, влада наша не ідеальна, але, на жаль, яка є. Вона все ж краща за псевдопатрітов, за якими стоїть Кремль. На останок варто згадати, як рік тому кремлівська агентура розгойдувала ситуацію в країні. Активісти виступали проти мінських угод, які до сих пір дозволяють нам вводити санкції проти РФ, звільняти наших військовополонених і рятувати життя наших солдатів. Варто згадати, як Парасюк закликав скидати владу під час «Майдану 3», який організовував утікач Онищенко-Кадиров. Не оминути увагою, як Степан Хмара закликав притягнути до трибуналу Порошенка, а разом з ним відправити на суд Президента України захотів сепаратист Аксьонов. Не такі страшні кремлівські гниди, як власні воші», – підсумував блогер.
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