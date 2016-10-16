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Павло Правий: Розпочалася серйозна зачистка тих, хто розпочинав проект «Новоросія»

Павло Правий: Розпочалася серйозна зачистка тих, хто розпочинав проект «Новоросія»
В Донецьку грохнули бойовика «Моторолу». Павлов був ніхто. Картинка для російської пропаганди. Реально командували і командують там інші. Очевидно, що він перестав бути потрібним в якості дешевого клоуна. А оскільки на ньому безліч злочинів, у Москві вирішили. що пора Арсенію відправлятися до Вельзевула. Прибирають свідків, вважає блогер Павло Правий, передає replyua.net.

«Будь-якій армії потрібні герої і легенди. Особливо, якщо це армія бандитів. Проте з Павлова демонстративно легенду робити не стали. Він міг загинути героїчно, в бою, натомість здох, мов пацюк у клітці. Це сигнал. Прибирають тих, хто розпочинав проект «Новоросія». Тих, хто ще з 2014 року воює з «хунтою». Прибирають ідейних. Нагадаю, що лише за півтора останніх місяці орки понесли сумні втрати. Комбриг «Кальміуса» Немогай помер від інсульту. Командир батальйону «Ангел» Смірнов зник «на підвалі». На Рубльовці розстріляли Жиліна і Козара. В тюрмі ЛНР «повісився» Ципкалов, зник «заммінастра оборони ЛНР» Кисельов...», – написав Павло Правий у Facebook.

Це, разом зі смертю інших «патріархів» сепарського руху може означати піготовку до «здачі» ДНР-ЛНР. Недаремно різні «харі» ниють, що їм винесено вирок. Одноразові вироби відслужили своє. Попереду нові процеси, які, сподіваюся, скоро виведуть «Новоросію» на фінішну пряму до цвинтаря. Я ж казав: ця осінь буде до певної міри дуже цікавою, резюмував блогер.

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