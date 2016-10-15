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Анатолий Гриценко озверел, узнав о присвоении Виктору Муженко звания «Генерал армии Украины» - блогер

Анатолий Гриценко озверел, узнав о присвоении Виктору Муженко звания «Генерал армии Украины» - блогер
По словам известного блогера Павла Правого, экс-министр обороны Анатолий Гриценко на своей странице в Фейсбуке выразил большое сожаление по поводу присвоения генерал-полковнику Виктору Муженко звание «Генерал армии Украины». Как передает replyua.net, господин Гриценко смело и принципиально врезал Президенту Украины Петру Порошенко в пределы ног по поводу этого кадрового решения, считает блогер.

«Типичное сплошное предательство: присваиваются, видите ли, высокие звания разному хламу, а в то же время настоящие офицеры, такие вот как полковник Гриценко и без генеральских погон, и без высоких должностей в министерстве обороны. Безобразие. Так господин Анатолий и написал, цитирую: «Порошенко присвоил Муженко высшее воинское звание Генерала армии Украины. Бестолковый генерал и бестолковое решение». Конечно, многим такая принципиальность выдающегося политического деятеля понравилась. По состоянию на сегодня эта суровая правда жизни набрала 1,2 тысячи «лайков», 226 перепостов и 152 комментария», – написал Павло Правий.

Господин Гриценко не подскажет, кто был тем министром обороны, который открыл путь полковнику Муженко в генералы, назначив того начальником штаба 8-го армейского корпуса в ноябре 2005 года? Не трудитесь думать. Подскажу: это был именно господин Гриценко. Очевидно, в то время, когда он назначал его на высокий пост Виктор Муженко не был «бестолковым», по крайней мере для Гриценко. «Бестолковым» он стал, когда Гриценко отодвинули от руководства ВСУ, подчеркнул блогер.

«Если Виктор Муженко бездарность, как утверждает, господин Анатолий, то по какому критерию он его повышал? Неужели за деньги? Или «по блату»? Вот вопрос к Гриценко, как к тогдашнему министру обороны, 8-м армейским корпусом тогда командовал генерал-лейтенант Островский Сергей Александрович, герой миротворческой миссии в Ираке, между прочим. В 2010 году он пошел на повышение – заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ. Оставляя корпус, он рекомендовал вместо себя генерал-майора Муженко и тогдашнее командование эту рекомендацию учло. Между тем, командиры подразделений во все времена очень ревностно относились к тому, кто будет у них начальником штаба. Просто потому, что некомпетентность последнего выльется боком самому командиру. Вот вопрос к господину Гриценко: есть в архивах рапорты генерал-лейтенанта Островского о снятии с должности генерала Муженко «за некомпетентность»? А если, не дай Бог, почему тогдашний министр обороны полковник Гриценко не отреагировал?», – задается вопросом блогер.

И свалить на то, что это были решения антиукраинского режима Януковича не получится, потому что генерал Островский, как принципиальный военный в знак протеста против политики «донецких» уже в 2011 году подал в отставку. В 2014 году он возглавил Житомирский штаб Национального Сопротивления (это такая мало кому известная штука, которую инициировала свое время подруга господина Гриценко – Тимошенко). Поэтому обвинить генерала Островского в том, что он не разглядел «бестолковость» Муженко и посоветовал его на должность вместо себя не получится. А вот еще одна изюминка: 21 августа 2007 полковник Виктор Муженко получает звание «генерал-майор». Этот приказ подписал тогдашний Министр обороны Украины некий Анатолий Гриценко, отметил Павло Правый.

«По армии не скажу, а вот в структуре МВД – знаю – генеральская звездочка иногда стоила целый миллион долларов. Вопрос к вам, «найчеснейший полковник»: за какие такие заслуги вы дали Муженко «генерала», если он бездарь? За «баксы» или по доброте душевной? Наверное, тогда Виктор Муженко проявлял задатки Наполеона, принца Конде и гетмана Сагайдачного в одной гениальной голове. Это уже потом, когда полковника Гриценко было убрано из армии, его протеже скурился и стал «бестолковым». Полковник Гриценко любит критиковать нынешнее военное начальство и не только его. Послушать господина Гриценко, так он является большим специалистом не только в военном деле, но и в сельском хозяйстве, финансах, внешней политике, знает, как лечить детей и перерабатывать нефть в бензин, разбирается в проблемах космонавтики и ассенизационной службы. Из студии «Шустер Лайф» не вылезает. Жаль, враги Украины не дают господину Гриценко власти – вот бы он показал, как надо рулить. В стиле Наполеона, принца Конде и гетмана Сагайдчного. Но вот что удивительно: находясь на должности министра обороны, как гениальный стратег он почему-то не подсказал ни тогдашнему Первому министру, своей подруге по жизни Тимошенко, ни Главкому ВСУ, Президенту Украины Ющенко, что нельзя бездумно сокращать армию и делать из механизированных бригад «кадрированые» (в народе - «кастрированные») соединения, которые сами себя в бою защитить не способны», – подытожил Павло Правый.

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