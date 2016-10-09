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СпецтемаКремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский

Олешко: Шикарно же – Савченко в Контактной группе от Украины, а ее шеф Медведчук от Кремля

Олешко: Шикарно же – Савченко в Контактной группе от Украины, а ее шеф Медведчук от Кремля
В эфире 112 канала нардеп Надежда Савченко заявила, что хочет войти в переговорный процесс в Минске со стороны Украины. Это означает, что агент Кремля будет представлять Украину на переговорах. По одну сторону Медведчук, а по другую сторону его марионетка Савченко, считает блогер Мирослав Олешко, передает replyua.net.

«Все время удивляюсь, как несправедливо все в этом мире. Вот ничего человек не сделал (во время находилась непонятно где и ни на чьей стороне практически не воевала, плен какой-то особенный, герой непонятно за что и теперь пиарная сытая жизнь), другие искренне любят Украину, воюют, теряют руки, ноги, погибают – настоящие герои, а про них даже не слышно и их не видно. А тут, вишь как, славненько покатилась жизнь! Теперь должна Украину и украинцев любить до самозабвения. Брешет и даже гадит в ответ», – прокомментировал Мирослав Олешко.

Блогер напоминает, что связным между Надеждой Савченко и Виктором Медведчуком является Оксана Марченко. Именно по их указанию Савченко проводила сбор матерей под АП. Но из-за четкой позиции другого политзаключенного Афанасьева, который не поддержал данное мероприятие, план Надежды и Виктора сорвался.

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