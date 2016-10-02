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Павло Правий: ВСУ і кроку не зроблять зі Станиці, якщо «орки» теж не відведуть війська

Павло Правий: ВСУ і кроку не зроблять зі Станиці, якщо «орки» теж не відведуть війська
Вже два дні стогін стоїть про те, як «злочинна влада» відводить війська і залишає на поталу бандюкам Станицю Луганську та інші населені пункти. Всі кричать «зрада» і при цьому забувають, що відвід підрозділів ЗСУ не означає, що згадані селища залишаться напризволяще. Бо там залишаються підрозділи поліції та НГУ зі всіма своїми «смаколиками» для потенційних бажаючих зайти перевірити, як живеться людям в тій таки Станиці, наголошує блогер Павло Правий, передає replyua.net.

«Натомість «орки» мають теж відвести свої війська – про це чомусь наші фельдмаршали скромно мовчать. Мабуть, не цікаво. Бо «зраду» десь треба шукати. Для «блєзіру» нагадаю – в разі чого наші «мішки» в 20 хвилинах маршу від Станиці Луганської. Не рахуючи артилерії, якої там немає, що підтверджено чесним словом наших військових», – зазначив Павло Правий.

За його словами, цікаво, що бандюки плачуть ще кривавішими сльозами: за,що боролися. Вони теж вважають, що – зрада. І вони праві. Бо це розведення їм – як селянським серпом по первинним статевим ознакам і пролетарським молотком по загребущим рученькам.

«Для фельдмаршалів скажу: ви там не були, а я особисто ті краї пішки сходив уздовж і впоперек. І, якщо «орків» відтиснуть за Сіверський Донець, то дійсно ополченка на клікуху «Харя» плаче не даремно. А ви, піддаючись на ниття проплачених невідомо звідки «експертів» не праві», – резюмував блогер у Facebook.

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