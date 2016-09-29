Блогер розповів чи допоможе Росії заморозка обсягів видобутку нафти

Блогер Олександр Коваленко прокоментував прийняте вчора Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) рішення про замороження обсягів видобутку «чорного золота» на своїй сторінці в Фейсбук, - про це інформує replyua.net.
Так, за словами блогера, багатьох експертів доволі сильно насторожило рішення експортерів нафти, адже, цілком імовірно, воно призведе до зростання цін на вуглеводні. Тим не менш, бажання країн ОПЕК встановити загальну «планку» видобутку на рівні тридцять два з половиною мільйонів барелів на день може зіграти абсолютно іншу роль у ціноутворенні.
На думку блогера, для того, аби зробити висновки, достатньо проаналізувати дві цифри. Перша з них – світовий рекорд денного видобутку, який було встановлено у серпні поточного року і який дорівнює тридцяти трьом з половиною мільйонам тон нафти в день - тобто, лише на мільйон тон вище за планку заморозки. Друга цифра – це світові запаси нафти у нафтосховищах, і вони становлять три мільярди тон. Отже, висновки доволі прості: по-перше, у середньостроковій перспективі навіть скорочені обсяги видобутку за дефіциту попиту сприятимуть нарощенню запасів нафти. По-друге, з переповненням нафтосховищ експортери продаватимуть свій товар за як завгодно низьку ціну, - прогнозує блогер.
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