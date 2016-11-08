Kia Picanto - экономный маленький автомобиль

Машина относительно молодая, ей всего 13 лет. Премьера была во Франкфурте в 2003 году. Модель издавалась только в одним кузове - в пятидверном. Ее принимали за игрушечную, за счет маленьких размером. Но в это был плюс. Свои маленькие размеры соответствовали хороший небольшой цене. Несмотря на свои габариты место для багажа составляло 156 литров. Но при убранных задний местах объем может расширяться до 882 литров.
Уже у первой модели на выбор были две передач: четырехступенчатый "автомат" и пятиступенчатая механическая коробка. Порог скорости был 152 километра за час. Буквально через пять лет появилась новая модель, над которой трудились дизайнеры из Европы и Кореи. Киa стала длиннее. Передние крылья изменились, они стали короче и уплощенные. Форма машины стала более обтекаемая. Салон стал современнее, использовали более дорогой материал, чем раньше. Переднюю панель изменили. Теперь стало возможным регулировать высоту сидения. Цветовая гамма кузова стала около 14, в отличие первоначальных девяти, передает replyua.net.
В день рождение нового автосалона в Женеве 2011 года выставили в свет усовершенствованную пиканту. Она подверглась многим изменениям. Первым и существенным пунктом стал размер машины. Она стала самой крупной в классе. За счет изменения капота, форм фар (трапециевидной формы), и новых прямых линий на передних и боковых крыльях, машина стала выглядеть агрессивнее. Внутри появилась новая панель с хорошо видимыми и читабельными циферблатами. В дополнительной, к основному, комплектации может быть автоматическая система контроля, музыка с МР3 и USB-портом. Большим новым размерам машины стоит сказать спасибо, ведь место для пассажиров и для перевоза багажа стало много. Изменились двигатели. Первый составлял 1 литр, с мощностью до 69 лошадиных сил, второй - 1,1 литра, мощность составляет 85 л.с. В машине располагается 6 подушек безопасности.
В продажу привезли не только пятидверные машины, но и трехдверная модель Picanto. Год назад появилась усовершенствованная модель. Внешне машина не изменилась сильно, стала только менее женственной. Внутри опять изменили переднюю панель. В центре дисплей стал монохромным, появился блок для управления мелодиями и климатом. В дополнительной комплектации возможен сенсорный дисплей.
Наконец-то появилась модификация Комфорт с комплектом кондиционера. Багажник стал вмещать 200 литров. Двигатели остались такими же - 1,0 и 1,21 литра. Максимальная скорость увеличилась до 163 километров в час. Это очень удобная машина. Особенно подходит в городской местности. Чаще всего считается женским вариантом, из-за своих маленьких размеров.
Цена в Украине стартуют на новый автомобиль Kia Picanto 2016 от 363 400 грн.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter