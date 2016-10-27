Киевляне начали раскупать элитные автомобили

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Продажи элитных авто в Киеве в этом году возросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает replуua.net со ссылкой на Вести.В период с января по сентябрь в Киеве было приобретено почти 14 тысяч элитных автомобилей, и это на 55 процентов больше, чем в период с январь по сентябрь 2015 года. В Ассоциации автопроизводителей также рассказали, что рост продаж авто премиум-класса впечатляет, и рост продаж отмечается по всем маркам автомобилей. В частности, в этом году было продано на 165 процентов больше автомобилей марки Лексус, чем в прошлом году. На 65 процентов возросли продажи элитных моделей Порше, на 51 процент – продажи БМВ, на 90 процентов – продажи Мерседеса. По словам представителей ассоциации, в основном, такие авто приобретают представители власти, а не бизнесмены.Олег Назаренко, глава Всеукраинской ассоциации дилеров и импортеров, заявил, что рост продаж элитных авто в Киеве связан с тем, что в столице сконцентрированы представители бизнес-элит и политических элит. Кроме того, также увеличились продажи авто, которые обычно покупают представители среднего класса, - КИА, Фольксваген, Рено.