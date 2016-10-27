валюта
СпецтемаМирослав Олешко: Уже нет никаких сомнений. Юлия Тимошенко сотрудничает с Путиным | Посетите новый финансовый форум

Киевляне начали раскупать элитные автомобили

Киевляне начали раскупать элитные автомобили
Продажи элитных авто в Киеве в этом году возросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает replуua.net со ссылкой на Вести.

В период с января по сентябрь в Киеве было приобретено почти 14 тысяч элитных автомобилей, и это на 55 процентов больше, чем в период с январь по сентябрь 2015 года. В Ассоциации автопроизводителей также рассказали, что рост продаж авто премиум-класса впечатляет, и рост продаж отмечается по всем маркам автомобилей. В частности, в этом году было продано на 165 процентов больше автомобилей марки Лексус, чем в прошлом году. На 65 процентов возросли продажи элитных моделей Порше, на 51 процент – продажи БМВ, на 90 процентов – продажи Мерседеса. По словам представителей ассоциации, в основном, такие авто приобретают представители власти, а не бизнесмены.

Олег Назаренко, глава Всеукраинской ассоциации дилеров и импортеров, заявил, что рост продаж элитных авто в Киеве связан с тем, что в столице сконцентрированы представители бизнес-элит и политических элит. Кроме того, также увеличились продажи авто, которые обычно покупают представители среднего класса, - КИА, Фольксваген, Рено.

Горячая тема: Северному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Муженко: в Украине проводятся испытания новых ПВО

Анна Гопко: Все 27 стран, которые ратифицировали соглашение об ассоциации, ждут только Нидерланды

Составлен рейтинг самых красивых побережий мира

Киевляне начали раскупать элитные автомобили

Податківці мають виконувати виключно сервісну функцію - президент

У Рожкової під час обшуку конфіскували мобільний телефон

Скільки росіян проти анексії Криму?

«Хірург» агітує за Росію на американському «харлеї»

Ислямов: оккупантам нужно одеваться теплее

Досить агресору використовувати українців! - МЗС

Депутат: непонятно, где найдут деньги для повышения минимальной зарплаты

Маразм зростає: в Росії відкрили пам'ятну дошку творцям сталінського концтабору

До заступниці глави НБУ прийшли з обшуком в рамках справи "Банку Михайлівський"

Порошенко запевняє, що мінімалка таки буде 3200

Синоптики прогнозируют снег и похолодание

У Клімкіна немає жодної квартири

Песков – МИДу Украины: «Вас это не касается»

Наївним донеччанам з Москви передали побажання: всього доброго і хорошого настрою

В Івано-Франківську начальник поліції побив учасника АТО

Новини з зони АТО за минулу добу (26.10.16)

 Новости за день