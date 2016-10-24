Украинцы начали переходить на электрокары

«Автоцентр» сообщает неожиданную, но очень позитивную новость – по итогам первых шести месяцев этого года Украина вошла в десятку европейских стран, где резко возросли продажи электрокаров.
Как информирует replyua.net, за первое полугодие 2016 года рынок электромобилей в Украине увеличился ровно в два с половиной раза, и всего было продано 192 электрокара. Для сравнения: в первом полугодии прошлого года было продано всего 72 единицы. Украина обогнала по продажам электромобилей почти все соседние страны: показатель в два раза выше, чем в прибалтийских государствах, вместе взятых, а также намного выше, чем в России и Польше. Всего за первое полугодие этого года доля проданных электрокаров в Украине составила 0,7 процентов от общего количества проданных единиц транспорта.
Больше всего электромобилей в 2016 году было продано в Норвегии, следом за этим государством идут Австрия, Швейцария, Нидерланды, Франция и Швеция. Рост продаж в Украине связывают, прежде всего, с отменой акциза на электромобили. Чаще всего украинцы покупали модели марок Тесла и Ниссан.
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