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Швидкі способи, як покращити стан обвітрених губ

Швидкі способи, як покращити стан обвітрених губ
Як інформує replyua.net, у холодну повітряну погоду часто низькі температури, підсилені вітром, не щадять шкіру обличчя, дістається і губам: шкіра запалюється, лущиться і болить. Як швидко позбутися від неприємних відчуттів та покращити стан губ, розповіла дерматолог Ольга Ігнатьєва.

Відчувши сухість і пощипування на губах, необхідні заходи потрібно задіювати відразу, поки не з'явилися тріщини, які можуть значно ускладнити лікування. Щогодини змащуйте губи оливковою або лляною олією – вони зволожують і живлять шкіру, а також знімають запалення і сприяють швидкому її відновленню. Замість масла можна скористатися вітаміном Е, який продається в аптеці. Увечері нанесіть на губи на 10 хвилин маску з рідкого меду. У ньому містяться у великих кількостях поживні речовини і вітаміни, які сприяють регенерації шкіри. Після вмивання нанесіть на губи суміш рідкого меду і цукру (1:1) і круговими рухами пройдіться цим міксом по губах протягом 3 хвилин. Потім змийте залишки скрабу, акуратно промокніть губи і нанесіть поверх гігієнічну помаду, яка містить вітамін Е і натуральні масла (жожоба, кокоса, каріте, ромашки і т.д.), порадила дерматолог.

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