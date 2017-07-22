Исследование: ученые установили, что человек может прожить на семь лет дольше при определенных факторах



В ходе масштабного исследования специалисты установили, что каждый человек может продлить себе жизнь на несколько лет, если будет вести активный и здоровый образ жизни, сократит потребление алкоголя и полностью откажется от курения. Как



В эксперименте участвовали около 14 тысяч добровольцев, и специалисты выяснили, что люди, отказавшиеся от курения и употребляющие небольшое количество спиртных напитков, в среднем живут на пять лет дольше. Также среди этих добровольцев не было людей с избыточной массой тела. В этой группе также были и те, кто полностью отказался от алкоголя – по словам ученых, эти люди проживут на семь лет дольше.



Интересно и то, что продолжительность жизни людей, отказавшихся от вредных привычек, чуть выше, чем в среднем по Японии, где проживает самое большое число долгожителей. Впрочем, ученые отметили, что отсутствие вредных привычек не может снизить риск развития многих заболеваний.

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Срочно: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх В ходе масштабного исследования специалисты установили, что каждый человек может продлить себе жизнь на несколько лет, если будет вести активный и здоровый образ жизни, сократит потребление алкоголя и полностью откажется от курения. Как передает replyua.net , ученые установили, что люди, добровольно отказавшиеся от вредных привычек, живут намного дольше.В эксперименте участвовали около 14 тысяч добровольцев, и специалисты выяснили, что люди, отказавшиеся от курения и употребляющие небольшое количество спиртных напитков, в среднем живут на пять лет дольше. Также среди этих добровольцев не было людей с избыточной массой тела. В этой группе также были и те, кто полностью отказался от алкоголя – по словам ученых, эти люди проживут на семь лет дольше.Интересно и то, что продолжительность жизни людей, отказавшихся от вредных привычек, чуть выше, чем в среднем по Японии, где проживает самое большое число долгожителей. Впрочем, ученые отметили, что отсутствие вредных привычек не может снизить риск развития многих заболеваний.