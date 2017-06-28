Ученые предупредили о содержании ядовитых веществ в кремах для загара

Исследователи из МГУ имени Ломоносова в России заявили о том, что кремы для загара представляют большую опасность для здоровья людей, информирует replyua.net.
По словам ученых, в некоторых кремах для загара содержится авобензон, который при разложении в воде, содержащей хлор, а также при взаимодействии с солнечными лучами выделяет опасные химические соединения. Специалисты подчеркнули, что при взаимодействии с солнцем авобензон распадается на составляющие опасных слезоточивых смесей, которые применяются полицией для разгона протестующих. Ученые при этом добавили, что опасные процессы начинают происходить на коже уже через несколько минут после нанесения крема. Сам по себе авобензон никакой опасности не представляет, поскольку разложение может происходить только в воде, а потом усиливается при воздействии солнечных лучей.
«Изучение продуктов трансформации любого популярного косметического препарата очень актуально, поскольку зачастую они оказываются значительно токсичнее и опаснее своих предшественников», заявили специалисты из московского университета.