валюта
СпецтемаПавел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев

Ученые предупредили о содержании ядовитых веществ в кремах для загара

Ученые предупредили о содержании ядовитых веществ в кремах для загара
Исследователи из МГУ имени Ломоносова в России заявили о том, что кремы для загара представляют большую опасность для здоровья людей, информирует replyua.net.

По словам ученых, в некоторых кремах для загара содержится авобензон, который при разложении в воде, содержащей хлор, а также при взаимодействии с солнечными лучами выделяет опасные химические соединения. Специалисты подчеркнули, что при взаимодействии с солнцем авобензон распадается на составляющие опасных слезоточивых смесей, которые применяются полицией для разгона протестующих. Ученые при этом добавили, что опасные процессы начинают происходить на коже уже через несколько минут после нанесения крема. Сам по себе авобензон никакой опасности не представляет, поскольку разложение может происходить только в воде, а потом усиливается при воздействии солнечных лучей.

«Изучение продуктов трансформации любого популярного косметического препарата очень актуально, поскольку зачастую они оказываются значительно токсичнее и опаснее своих предшественников», заявили специалисты из московского университета.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев

Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины
Важное за сутки
27 июн 2017
24741

Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев

Как передает replyua.net, сегодня лидер так называемой украинской оппозиции Юлия Тимошенко опубликовала в Facebook пост о том, что только полная перезагрузка власти может спасти страну. По мнению

27 июн 2017
17516

Кремль открывает новый фронт, чтобы «подорвать» спокойствие в мирных городах Украины, – эксперт

Почти незаметно прошла информация о том, что «Эхо Москвы» запустило программу на украинском языке. Вести ее будет Матвей Ганапольский. Украинский блогер и политический эксперт Александр Хоруженко в

27 июн 2017
14792

Мировому сообществу стоит задуматься над тем, чтобы Россию отключить от интернета насовсем, – Сазонов

СМИ сообщают о том, что впервые в истории Украины совершена массовая хакерская атака на сайты украинских государственных структур, в следствии чего лег даже сервер Кабмина. Подтвердил сильнейшую

27 июн 2017
9835

Эксперт: надо привлечь к ответственности Лукаш и забыть о всяких юридических формальностях

В Киеве совершен теракт против офицера Главного управления разведки Министерства обороны полковника Максима Шаповала. Погиб человек – это уже страшная трагедия, а еще был нанесен удар по безопасности

Последние новости

Диего Марадона может стать тренером российской сборной

СМИ России сообщили о бойкотировании Украиной ЧМ-2018

Трюдо объяснил ситуацию с безвизом для Украины

Турчинов: российская недоимперия не сможет остановить Украину кибератаками и войной

Через хакерську атаку у Борисполі утворилися величезні черги

Порошенко: «Радянський спадок» - головна перепона для боротьби з корупцією

Цукерберг рассказал о новом рекорде Фейсбука

NASA допоможе у розслідувані справи Керченського мосту – прокуратура

Вооруженные силы Украины признали одними из самых мощных в мире

У Канаді заявили про вірогідність скасування віз для України

У Києві відбулися сутички між вкладниками банка «Михайлівський» та правоохоронцями

Пузанов: сегодня украинцы должны вспомнить, что им нужно бороться за свои права

В Госдепе сделали предупреждение гражданам об Украине

Американські вчені запропонували пластир із щепленням від грипу

Манафорт сознался в получении миллионов долларов от «Партии регионов»

Доба в АТО минула для втрат для ЗСУ

У Венесуелі поліцейський вертоліт атакував приміщення Верховного суду

Еще один патриот: Ротань отказался выступать за Россию

Держдеп: У Москві занадто багато на себе беруть, трактуючи розмови Лаврова і Тіллерсона

Тиллерсон сделал предупреждение главе МИД России

 Новости за день