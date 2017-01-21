Эксперты: занятия в тренажерном зале не помогут полным людям сбросить лишний вес

Специалисты из Соединенных Штатов пришли к выводу, что очень полные люди не смогут похудеть, если начнут заниматься в тренажерном зале, информирует replyua.net.
Более того, по мнению ученых, походы в спортзал могут оказаться опасными для людей с избыточным весом. Специалисты провели несколько экспериментов на грызунах – первую половину дня грызуны были очень активными и занимались на специальных «тренажерах», а во второй половине дня вообще ничего не делали и только ели. Оказалось, что мышцы толстых грызунов становились еще более пассивными после физических нагрузок, из-за чего мыши вообще переставали двигаться и только ели. По словам Тима О’Нила, автора исследования, занятия в спортзале не помогают похудеть во многих случаях, особенно, если речь идет о ленивых людях с избыточной массой тела.
Кроме того, даже после самой тяжелой тренировки человек в среднем теряет только три процента массы тела, но потом, после очередного приема пищи снова набирает три процента или даже больше. Диетологи согласны с такими выводами и считают, что, прежде всего, человек должен ограничивать себя в пище, если хочет похудеть.