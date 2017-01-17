Ученые определили идеальные качества женщин, которые ценят мужчины

Психологи из Германии провели масштабное исследование, чтобы выяснить, какие качества в женщине мужчины считают идеальными, информирует replyua.net.
Сотни мужчин в возрасте от двадцати до пятидесяти лет отвечали на вопросы исследователей и говорили, какие качества они считают идеальными для будущей супруги. В приоритете у мужчин оказались не внешние данные избранницы, а ее умение хорошо готовить. Большинство мужчин, участвовавших в опросе, назвали это качество лучшим для женщины. Кроме того, независимо от возраста, женщина должна быть опрятной и ухоженной, как дома, так и в обществе, уверены представители сильного пола. Это качество стоит на втором месте.
По словам мужчин, женщина может быть некрасивой, но при этом она должна хорошо одеваться и следить за собой. На третье место участники исследования поставили сексуальный опыт женщины. Они подчеркнули, что хотят видеть с собой партнершу, которая не будет отказывать в сексе, а также продемонстрирует «мастерство» в постели. При этом мужчины подчеркнули, что для них очень важна гармония в интимной жизни.