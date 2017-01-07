Эксперты опровергли миф о влиянии стресса на вес человека

Исследователи из Великобритании заявили о том, что нет никакой прямой связи между стрессом и набором лишнего веса, информирует replyua.net.
По словам специалистов, которые представляют научные сообщества столицы Великобритании, у них нет ни доказательств, ни результатов экспериментов, которые бы подтвердили теорию о том, что во время длительного стресса человек набирает лишние килограммы. Чтобы доказать отсутствие прямой связи между избыточным весом и депрессией, ученые пригласили для эксперимента около ста добровольцев. Эксперты создали всем участникам стрессовые ситуации, и в стрессе добровольцы жили определенное время, имея неограниченный доступ к самым вредным продуктам. После окончания эксперимента ученые заявили, что у 70 процентов участников они не выявили признаков того, что стресс как-то повлиял на потерю или прибавку в весе.
Однако у четверти добровольцев эксперты все-таки обнаружили рост массы тела, еще 5 процентов участников немного похудели. Однако ученые утверждают – прямой связи между депрессией и весом человека быть не может, поскольку люди худеют и толстеют по разным причинам, не связанным с эмоциональным самочувствием.