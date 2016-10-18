Насколько актуальны семейные традиции при выборе профессии в Украине

Семейные традиции играют значительную роль в самоопределении молодежи. Так принято считать, но насколько это правдиво для Украины сегодня?
Каждый родитель желает наилучшей судьбы своему ребенку, и выбор профессии — это знаковый этап в становлении личности молодого человека. Одни хотят, чтобы их дочь или сын выбрали тот же путь, что сами родители в свое время, другие склоняют детей попробовать реализовать себя в более престижной и оплачиваемой сфере. Если учесть, что государство почти не предлагает программы профориентации для молодежи, то очевидно: вопрос выбора специальности в Украине стоит очень остро.
Результаты опроса касательно осведомленности в профессиях
Согласно полученным результатам, 2/3 детей-респондентов ответили, что узнают о возможностях разных профессий в кругу семьи.
Лишь треть опрошенных указали, что узнали о возможностях профессионального развития в детском саду или школе.
Столько же детей почерпнули информацию о профессиях извне, в частности, из интернета.
Всего 9 % родителей посещали с детьми открытые мероприятия профориентации в училищах, вузах, экскурсии на предприятия и т. д.
Лишь один из двадцати детских специализированных центров, согласно опросу, оказал помощь в этом выборе.
Почти каждый десятый ребенок не получает помощи в определении с будущей профессией вовсе.
Основные проблемы, связанные с выбором профессии детьми
Некоторые вопросы исследования были направлены на то, чтобы понять, что именно тревожит родителей в профориентации их детей:
Невозможность понять, какие именно профессии будут востребованы рынком через 10-15 лет — такие ответы дают чуть меньше половины респондентов.
Отсутствие систем профориентации государственного уровня в школах и детсадах указали больше четверти опрошенных.
Ребенок не проявляет склонности и интереса ни к одной из возможных профессий, тревожится почти пятая часть респондентов.
Родители не могут помочь ребенку определиться с выбором будущей профессии, поскольку и сами не владеют информацией о возможностях — убеждены 8 % опрошенных.
Кроме того, почти пятая часть респондентов не беспокоится о выборе профессии своего ребенка вообще и лишь трое из ста указали, что недовольны выбором своего ребенка.
Хотят ли украинцы продолжения профессиональной династии?
Наиболее часто в опросе демонстрировали желание, чтобы дети продолжали династию в профессии, IT-специалисты, агенты рынка недвижимости, а также представители гуманитарных и творческих профессий: художники, маркетологи, журналисты, специалисты рекламы и PR.
Исследование было проведено Международным кадровым порталом http://hh.ua/ в июле 2016 года.
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