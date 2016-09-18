Похудение с помощью яблок

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Наиболее хорошим диетическим продуктом считают яблоки. Они содержат много полезных компонентов, благодаря которым обладают великолепными вкусовыми качествами. Все яблоки входят в число самых низкокалорийных продуктов, так как один плод содержит не более 87 калорий. Также с помощью яблок можно эффективно сбросить лишний вес.В этом продукте содержится железо, фолиевая кислота и пектин. При регулярном потреблении можно улучшить дыхание, и нормализовать показатели артериального давления. Как правило, это связано с содержанием витамина С. При помощи витамина В6 удается сжечь жир, и избежать возникновение стрессового состояния. В одном небольшом яблоке содержится около 15 клетчатки, которая сохраняет жидкость внутри кишечника, и улучшает функционирование пищеварительной системы. К тому же, это вещество влияет на снижение количества холестерина. Для нормализации сахара в крови необходимо потребление полифенола, который относят к одному виду антиоксидантов. Обычно он находится в кожуре, поэтому яблоки следует есть не очищенными. Помимо этого, с помощью кахетина можно сжигать жир в ночное время.№1. Эта диета подходит для тех, кто любит сладкое, но при этом нуждается в похудении. Необходимо две недели употреблять пюре, приготовленное из килограмма яблок. Их следует измельчить при помощи терки, а затем добавить небольшое количество меда. Запивать лучше всего несладким соком или минеральной водой без газа. Также на протяжении нескольких дней можно съедать 1,5 кг яблок, а прежде чем ложиться спать необходимо поужинать фруктами, запеченными в духовом шкафу. Обычно в них добавляют немного меда.№2. Еще одна не менее популярная диета должна быть соблюдена в течение 6 дней. За это время следует потреблять исключительно яблоки. В том случае, если уровень кислотности слишком повышен, то рекомендуется отдавать предпочтение сладким яблокам. При пониженном, наоборот, кислые.Начинать и заканчивать диету необходима с одного килограмма яблок, затем это количество увеличивается до полутора и двух килограммов. Пить разрешено только зеленый чай. Вот только далеко не все могут легко перенести диету, поэтому допустимо добавление сухариков из ржаного хлеба. Прежде чем приступать к соблюдению диеты необходимо посетить врача-диетолога. Он проконсультирует вас и даст ряд рекомендаций.