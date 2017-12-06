Маккейн жестко отреагировал на решение МОК по России

Джон Маккейн, американский сенатор-республиканец, отреагировал на решение Международного олимпийского комитета, отстранившего российскую сборную от участия в ОИ-2018, и отметил, что для него это очень долгожданный шаг в том, что касается правосудия за использование допинга в 2014 году, когда проходили Олимпийские игры в Сочи.
Как сообщает replyua.net, заявление Маккейна было опубликовано на сайте Сената США. «Расследование и последующее постановление МОК подтверждают отчет о финансируемой государством допинговой программе, при помощи которой множество олимпийских спортсменов не получили заслуженных ими медалей. Сегодняшнее заявление направляет важное послание путинской России о том, что членство в международном сообществе означает соблюдение правил, норм и стандартов, и что никто больше не будет этого терпеть. ФИФА должна добавить решение МОК в список причин, по которым чемпионат мира 2018 года не должен проводиться в России», - прокомментировал решение МОК Маккейн.
Напомним, что накануне МОК отстранил Россию от участия в Олимпиаде – к соревнованиям будут допущены лишь «чистые» спортсмены, не участвовавшие в ОИ в Сочи, и только в нейтральном статусе. Чемпионат мира по футболу должен пройти в России летом следующего года. В финале будут участвовать сборные 32 стран, - Украина не смогла отобраться на чемпионат.