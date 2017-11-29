Как передает replyua.net, американский сенатор Джон Маккейн сообщил, что городской совет Вашингтона назвала улицу, на которой стоит российское посольство, Борис Немцов Плаза. По словам украинского журналиста Юрия Луканова, это блестящий троллинг, когда площадь, на которой стояло посольство СССР, назвали именем академика Сахарова. Тогда советской дипломатии пришлось принять это, как должное.
Журналист вспоминает, что в Украине тоже аналогичные вещи происходили. В начале 90-х годов в Тернополе, но еще до независимости, улицу, где стоял КГБ, назвали именем Бандеры. Это была моральная победа. Улицу назвали именем того, с кем КГБ беспощадно боролся. Поскольку КГБ занимал целый квартал, то чекисты должны были перенести центральный вход на другую улицу.
Так же в Киеве улицу, где стоит Печерская Лавра, и в которой хозяйничает Московский патриархат, назвали именем Гетмана Ивана Мазепы. Из него московские священнослужители до сих пор не сняли анафему. При эксп-президенте Викторе Януковиче тот отрезок улицы, где стоит Лавра, переименовали в Лаврский переулок. Тогда ходили слухи, что с Януковичем о переманивании сам московский Кирилл договаривался.