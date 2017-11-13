Политолог: «Ни Трампа, ни Тиллерсона не допускают к вопросам по Украине»

Главным действующим лицом США, решающим украинские вопросы, сейчас является Курт Волкер, а Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, и Дональд Трамп, президент США, вопросами Украины не занимались и не занимаются.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф, такое мнение высказал Андрей Пионтковский, российский публицист и политолог. Он считает, что все вопросы, связанные с урегулированием ситуации на востоке страны, нужно решать только с Куртом Волкером, спецпредставителем США по Украине. «И на сегодняшний день, я уже говорил это, на российско-украинском направлении Трамп и Тиллерсон, орденоносцы дружбы, отстранены от какой-либо инициативы и власти. Американскую позицию в отношении Украины артикулирует Курт Волкер, и вы ее прекрасно знаете. Так что, собственно, Трамп и Тиллерсон – не игроки в вопросе Украины», - считает политолог.
Напомним, что недавно спецпредставитель США заявил о том, что у России только два варианта дальнейших действий на востоке Украины. Также Волкер намекнул российским властям на то, что замораживание конфликта обойдется им слишком дорого.