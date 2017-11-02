Трамп требует смертной казни для террориста из Нью-Йорка

Дональд Трамп, глава Соединенных Штатов, заявил о том, что Сайфулло Саипов, выходец из Узбекистана, устроивший теракт в Нью-Йорке, должен быть приговорен к смертной казни.
Как информирует replyua.net, об этом американский президент написал на своей странице в Твиттере. «Он убил восемь человек, серьезно ранил 12. Он должен быть приговорен к смертной казни», - написал глава государства. Напомним, что Саипов оказался в США благодаря счастливому случаю – он выиграл грин-карту. Соединенные Штаты дали шанс этому человеку начать нормальную жизнь в нормальной стране, однако он пошел по другому пути. Наняв пикап, он на большой скорости выехал на велосипедную дорожку недалеко от Всемирного торгового центра и начал давить людей.
Потом пикап врезался в школьный автобус, и Саипова задержали полицейские, выстрелив ему в живот. Восемь человек погибли, среди которых пятеро граждан Аргентины, - сокурсники, приехавшие отдохнуть в Нью-Йорк. Среди погибших был и известный аргентинский бизнесмен, который оплатил отдых своих сокурсников в США.