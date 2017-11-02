Брат Кевина Спейси выступил с шокирующим заявлением

Рэндалл Фаулер, старший брат Кевина Спейси, голливудского актера, выступил с шокирующим заявлением, информирует replyua.net со ссылкой на Pure. Фаулер признался в том, что их отец был педофилом, и в течение нескольких лет он насиловал его.
Рассказать о тяжелом и мрачном детстве Рэндалл решился после того, как вокруг его брата разразился сексуальный скандал. Актер сериала « Star Trek» Энтони Рэпп сообщил о том, что 30 лет назад Кевин Спейси в состоянии алкогольного опьянения приставал к нему и пытался соблазнить во время вечеринки, когда парню было 14 лет. 62-летний Фаулер также рассказал, что лишь хочет защитить брата, поэтому признается в том, что они с Кевином воспитывались в жутких условиях. По признанию брата актера, их отец был техническим писателем. Также в семье была еще старшая сестра. У отца не было постоянного дохода, и мать, работавшая секретаршей, тянула всю семью.
Пока мать зарабатывала деньги, отец изводил всю семью, был тираном и деспотом. Родители развелись, когда мать Спейси узнала о том, что ее супруг изнасиловал девочку. Фаулер также заявил, что отец был психически болен, поскольку хотел походить на Гитлера и даже отрастил усы, как у фюрера.