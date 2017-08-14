Скарамуччи: в США все идет к государственному перевороту

Бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, покинувший пост через 10 дней после назначения, дал первое интервью после увольнения. В разговоре с ABC News он впервые официально обвинил демократов в попытке государственного переворота путем смещения с должности законно избранного президента США Дональда Трампа.
В интервью Скарамуччи коротко объясняет, что этот заговор связан не только с демократами, но и с истеблишментом республиканцев, которые готовы сместить республиканского президента потому что он грозит разрушить власть «чиновников от партии», которые вольготно чувствовали себя на своих чуть ли не наследственных постах, играя в политику и поддерживая друг друга у власти.
Скарамуччи также открыто заявил о том, что сейчас в США прослеживается единство заговорщиков из демократической и республиканской партий. Экс-глава по коммуникациям Белого дома также привел примеры их совместных действий, которые, по его мнению, вредят всей стране. В ABC News опубликовано только выдержки из интервью с Скарамуччи, но и по ним видно, что движение против президента США только усиливается, главное разочарование Трампом происходит внутри самой Республиканской партии.