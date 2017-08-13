ЦРУ не вірить у ядерну війну з КНДР

На тлі зростання напруженості у стосунках між Вашингтоном і Пхеньяном та обміну погрозами, очільник Центрального розвідувального управління Майк Помпео дав кілька коментарів журналістам, - про це інформує replyua.net, посилаючись на ВВС.
Так, даючи інтерв’ю журналістам каналу Fox News, Помпео зазначив, що неодноразово чув заяви від різних оглядачів про те, що Сполучені Штати та Корейська народно-демократична республіка буцімто перебувають у кроці від ядерної війни. Проте, за його словами, така інформація не підтверджується жодними розвідувальними даними.
Помпео визнає, що ядерна програма Пхеньяну просувається з «тривожною швидкістю», і чаша терпіння Вашингтону з цього приводу практично переповнена. Але, у той же час, очільник ЦРУ не вважає, що у КНДР є зброя, здатна уразити цілі в Сполучених Штатах. Тим не менш, у відповідь на питання наскільки наблизились корейці до створення ядерної зброї, Помпео заявив лише «вони наблизились». Нагадаємо, стосунки між Вашингтоном і Пхеньяном увійшли в гостру фазу після двох за місяць випробувань ядерних ракет, проведених Північною Кореєю. Відтак президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв Ким Чен Ину «вогонь і лють».