Опрос в США: 90 процентов граждан назвали Россию главной угрозой

Сотрудники американской компании SSRS провели телефонный опрос в США, информирует replyua.net. Опрос проводился в начале августа, и в нем приняли участие 1800 респондентов, проживающих в разных штатах.
90 процентов опрошенных американцев заявили о том, что Россия представляет для Соединенных Штатов самую большую угрозу. Лишь 10 процентов опрошенных полагают, что Россия не представляет угрозы вообще. 17 процентов респондентов считают, что РФ – это лишь слабая угроза для США, 27 процентов заявили об умеренной угрозе со стороны России, еще 35 процентов считают, что речь идет о серьезной угрозе. Интересно и то, что эти цифры каждые несколько лет меняются.
Примечательно, что самую меньшую угрозу РФ представляла для США в 2009 году. Тогда об угрозе заявляли только 68 процентов американцев. Самый высокий показатель был зафиксирован во времена холодной войны между странами – 96 процентов. Такие результаты опроса были в 1983 году.