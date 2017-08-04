Внезапно: Трамп ушел в незапланированный длительный отпуск

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, неожиданно заявил о том, что берет паузу в работе. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, 4 августа, в пятницу, Трамп отправится в штат Нью-Джерси, чтобы отдохнуть в гольф-клубе, который ему принадлежит. Ожидается, что «расширенный отдых» Трампа продлится 17 дней.
Этот отпуск станет для него первым, с тех пор как он был избран президентом США. По информации источника, пока президент будет в отпуске, в западной части Белого дома заменят систему отопления и кондиционирования, которая проработала без замены 27 лет. Нужно отметить, что 17 дней – это очень большой отпуск, и лидеры государств крайне редко позволяют себе такой продолжительный отдых, особенно, если учитывать, что с момента инаугурации Трампа прошло всего полгода.
Некоторые эксперты уже заявили, что Трамп якобы сильно устал от давления, которое оказывает на него Конгресс. Напомним, что позавчера, 2 августа, президент США подписал закон о новых санкциях против России, отметив, что в ухудшении отношений между РФ и США нужно винить только американский Конгресс.