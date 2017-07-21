Трамп может назначить послом в Германии открытого гея

Дональд Трамп, глава Соединенных Штатов, номинировал послом США в Германии Ричарда Гринелла, известного журналиста и дипломата, который публично заявляет о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на DW, об этом рассказал официальный представитель Белого дома. По его словам, с 2001 по 2008 год Гринелл занимал должность пресс-секретаря постпреда Соединенных Штатов при ООН, во времена президентства Буша-младшего. Сейчас Гринелл работает на телеканале Фокс Ньюз, где он комментирует важные внешнеполитические события. Кандидатуру Гринелла позже должен утвердить Сенат США. Помимо этого, отмечается, что Гринелл может стать первым открытым геем, занимающим должность посла США.
Нужно отметить, что двумя днями ранее глава Соединенных Штатов также выдвинул кандидатуру на должность посла США в России. Им может стать Джон Ханстман, бывший губернатор Юты. Трамп уже успел прославиться тем, что на важные должности он назначает весьма неординарных людей, а также тем, что берет к себе в команду своих ближайших родственников.