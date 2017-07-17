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Трамп прокоментував власний рекордний анти рейтинг

Трамп прокоментував власний рекордний анти рейтинг
Президент США Дональд Трамп поставив під сумнів достовірність опитування, результати якого показали, що він має найнижчий рейтинг підтримки серед всіх американських президентів за останні 70 років, інформує replyua.net. Як написав Трамп на своїй сторінці в Twitter, опитування АBC і Washington Post були найбільш неточними в період передвиборної гонки, а рейтинг в майже 40% «не так вже й погано в нинішній час».

За результатами опитування стало зрозуміло, що тільки 36% американців схвалюють діяльність Трампа на посаді президента, в той час як 58% респондентів не задоволені його роботою. Таким чином рівень підтримки Трампа опустився ще на 6 пунктів у порівнянні з рейтингом, підготовленим до його 100 дням президентства. Приблизно таким же низьким рівень схвалення (39%) після піврічного перебування на посаді був у президента Джеральда Форда в лютому 1975 року. Показники президентів Барака Обами і Джорджа Буша-молодшого за півроку роботи були на рівні 59%.

Тим часом, на розгляд палати представників Конгресу США вже внесли питання про імпічмент президента США Дональда Трампа. Це зробили конгресмени від демократів Бред Шерман і Ел Гріг.
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