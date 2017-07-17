Американські ВМС отримали на озброєння ескадрений міноносець з ракетною зброєю

Ескадрений міноносець з керованою ракетною зброєю John Finn типу Arleigh Burke вступив на озброєння ВМС США. Як інформує replyua.net, церемонія введення в лад корабля відбулася в суботу, 15 липня, на військово-морській базі Перл-Харбор (штат Гаваї).
Цікаво, що новий корабель отримав ім'я американського моряка Джона Фінна, який отримав 20 поранень під час захисту бази Перл-Харбор, коли 7 грудня 1941 року туди напали японці. Незважаючи на поранення, моряк не залишив поле бою. За проявлений героїзм він отримав орден Пошани. Фінн був першим американським військовослужбовцям, який удостоївся цієї нагороди. Учасник битви при Перл-Харбор помер в 2010 році, доживши до 100 років.
Основні характеристики корабля: 156 м в довжину, 20 м - в ширину, водотоннажність - понад 9 тис. тонн, швидкість - до 57 км / год. Як зазначив глава Тихоокеанського командування збройних сил США адмірал Гаррі Харріс, введення в лад корабля посилає союзникам і противникам в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні сигнал, що Сполученим Штатам важливо те, що відбувається в регіоні. «Ми віримо в мир через силу - розумну силу, підтримувану сильною владою, а сила корабля сама по собі посилає чіткий сигнал нашим друзям і нашим супротивникам, що ми в АТР налаштовані серйозно. Америка - тихоокеанська нація, тихоокеанський лідер і тихоокеанська сила, ними вона і буде завжди», - заявив Харріс.