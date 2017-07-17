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Сенат США: Звільнення глави ФБР сприяло уповільненню розслідування втручання РФ у вибори

Сенат США: Звільнення глави ФБР сприяло уповільненню розслідування втручання РФ у вибори
Звільнення директора Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі сповільнило хід розгляду в Сенаті з вірогідності втручання Москви в президентські вибори в США в 2016 році. Як інформує replyua.net, про це в неділю в ефірі CNN заявив старший демократ спецкомітету з розвідки Сенату Конгресу США Марк Уорнер (штату Вірджинія).

Йому поставили запитання, коли він з іншими членами комітету має намір взяти свідчення у сина президента США Дональда Трампа-молодшого і старшого радника президента Джареда Кушнера про обставини їх зустрічі з російським адвокатом Наталією Весельніцкая влітку 2016 року.

«Мені, звичайно, хотілося б просуватися вперед далі і швидше. Нас трохи затримало звільнення Комі, якого ніхто не міг передбачити заздалегідь. Якщо ми не отримаємо таку інформацію, то я побоююся, що ці особи не захочуть розкривати все, що знають, і говорити всю правду, поки їм не нададуть конкретні факти», - припустив демократ. Нагадаємо, 10 травня президент США Дональд Трамп прийняв несподіване рішення і відсторонив директора ФБР Джеймса Комі від виконання своїх обов'язків.
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