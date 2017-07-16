Президент США витратив за останні 3 місяці майже мільйон доларів на послуги юристів - ЗМІ

Американський президент Дональд Трамп за останні три місяці витратив 700 тисяч доларів на послуги юристів, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Відповідна інформація міститься в офіційних реєстрах США. Зокрема, з квітня по червень поточного року Трамп витратив на "юридичний консалтинг" майже 700 тисяч доларів. Як зазначають американські видання, цю суму можна вважати суттєвою часткою із загальних витрат політичної кампанії Дональда Трампа, що склали понад 4,3 мільйона доларів. При цьому, журналісти зазначають, що витрати час від часу систематично зростають на тлі продовження розслідування щодо втручання Російської Федерації в вибори президента Сполучених Штатів Америки в минулому році. Для порівняння, в першому кварталі на аналогічні послуги Дональд Трамп витратив майже 250 тисяч доларів.
Крім того, 27 червня 50 тисяч доларів було заплачено за послуги адвоката Алана Футерфаса, який представляє інтереси сина 45-го президента США. Це сталось напередодні, як американські журналісти поширили скандальну інформацію про зустрічі Трампа-молодшого з російським адвокатом.